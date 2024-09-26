Narin cinayetinin 1 numaralı şüphelisi Salim Güran ile ilgili yeni karar

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması büyük bir titizlikle sürerken, soruşturmada ilk tutuklanan isim olan amca Salim Güran ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce T tip cezaevinde bir hücrede kalan Güran'ın yüksek güvenlikli izole bir hücreye alındığı öğrenildi.

TV100, yeni gelişmeyi aktardığı haberinde şu ifadelere yer verdi: Salim Güran T tipi cezaevinde tekli hücredeydi ama dün gece itibariyle yine aynı kampüs içerisinde yüksek güvenlikli izole hücreye bırakıldı. Bu hücrede televizyon yok ve akrabaları ile görüş yok. Soruşturmaya tamamlanıncaya kadar Salim Güran'ın tutukluluk hali bu şekilde devam edecek. Tutuklu olan isimler anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve diğer tutuklu isimler de tekli hücrelerdeler ve birbirleriyle görüşmeleri, akrabaları ile görüşmeleri de yasak.

ANNE, ABİ VE AMCA DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLU

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Bu cinayetle ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, toplamda 12 kişi tutuklu bulunuyor. Tutuklu isimler arasında anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran da bulunuyor. Bu isimlerin de tekli hücrelerde tutulduğu ve birbirleriyle ya da akrabalarıyla görüşmelerinin yasaklandığı bildirildi.