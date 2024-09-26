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Narin cinayetinin 1 numaralı şüphelisi Salim Güran ile ilgili yeni karar

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Narin Güran cinayeti soruşturmasındaki tutuklu amca Salim Güran'ın dün gece yüksek güvenlikli izole bir hücreye alındığı, hücrede televizyon bulunmadığı ve kimseyle görüşmesine izin verilmediği öğrenildi.

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması büyük bir titizlikle sürerken, soruşturmada ilk tutuklanan isim olan amca Salim Güran ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce T tip cezaevinde bir hücrede kalan Güran'ın yüksek güvenlikli izole bir hücreye alındığı öğrenildi.

Narin cinayetinin 1 numaralı şüphelisi Salim Güran ile ilgili yeni karar

TV100, yeni gelişmeyi aktardığı haberinde şu ifadelere yer verdi: Salim Güran T tipi cezaevinde tekli hücredeydi ama dün gece itibariyle yine aynı kampüs içerisinde yüksek güvenlikli izole hücreye bırakıldı. Bu hücrede televizyon yok ve akrabaları ile görüş yok. Soruşturmaya tamamlanıncaya kadar Salim Güran'ın tutukluluk hali bu şekilde devam edecek. Tutuklu olan isimler anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve diğer tutuklu isimler de tekli hücrelerdeler ve birbirleriyle görüşmeleri, akrabaları ile görüşmeleri de yasak.

Narin cinayetinin 1 numaralı şüphelisi Salim Güran ile ilgili yeni karar

ANNE, ABİ VE AMCA DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLU

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Bu cinayetle ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, toplamda 12 kişi tutuklu bulunuyor. Tutuklu isimler arasında anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran da bulunuyor. Bu isimlerin de tekli hücrelerde tutulduğu ve birbirleriyle ya da akrabalarıyla görüşmelerinin yasaklandığı bildirildi.

Narin cinayetinin 1 numaralı şüphelisi Salim Güran ile ilgili yeni karar
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Narin Güran

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Yorumlar (7)

gürcan kandemir:

beter olsunlar

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Kagan Kutlu:

8 yaşındaki bir cocuğu öldürmek için ailece bir plan düşünmüşler.bu nasıl bir vahşet bunlar insanmı?

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Taro Misaki:

SGK'nın Genel Sağlık Sigortası borçlularına uyguladığı İCRA, Cumhur ittifakına %5-6 oy kaybettirecek. Çalışmayanlar aylık 600 tl borçlandırıldı. İnsanların ve bilhassa gençlerin çoğunun gss ödeme imkanı yok. İcra durdurulsun lütfen. Sayın yetkililere duyurulur....

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Goethegitme:

Ne tv si yaa bogazına kadar suda beklesin

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sdsfs dfsa:

Keşke bütün katil şüphelisi herkese aynı muamele yapılsa ama nerdeeeee

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Monty Demirel:

Tüh televizyon yokmuş hapisanede ?? adamcagizin cani sikilmasin

7
0
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