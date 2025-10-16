Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

DAVADAN ÇEKİLDİ

Kamuoyunca tepki çeken cezayla ilgili tartışmalar sürerken Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, davadan çekildi. Eryılmaz, "Artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum" diyerek görevini bıraktı.

DAVADAN ÇEKİLMESİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu kararımın ardında, bir davayı omuz omuza yürütmemiz gereken bir meslektaşımın, dava karara bağlandıktan sonra hakikati savunmaktan imtina etmesi yatmaktadır. Sosyal medyanın acımasız koridorlarında tek başıma mücadele ederken, şahsıma yönelik linç kampanyalarına karşı suskun kalması bir yana, o linci örgütleyenlerle kurduğu dostluklar, yüreğimde derin bir yara açmıştır.

YOL ARKADAŞINI SUÇLADI

Ancak bardağı taşıran son damla, bizzat o avukata ait olduğu iddia edilen ve "Narin'i Nevzat öldürdü" dediği bir ses kaydının varlığı olmuştur. Bir savunmanın temelini oluşturan güven, kendi yol arkadaşımız tarafından dinamitlenmiştir. En acısı ise, tüm bu yaşananları bilen müvekkilim ve ailesinin, bu onur kırıcı ihanet karşısında derin bir sessizliğe bürünerek beni yalnız bırakmasıdır. Yanınızda olması gerekenlerin gölgesi bile üzerinize düşmüyorsa, inancını yitirmiş bir avukatla aynı safta durmanız isteniyorsa ve en önemlisi, savunduğunuz kişinin masumiyetine dair şüphe bizzat ortağınız tarafından dile getiriliyorsa, o savaşta daha fazla kalınamaz. Ama Narin Davası'nda, Narin için yapmış olduğum ve yapacağım çalışmalarla elde ettiğim bilgiler doğrultusunda bir vatandaş olarak dışarıda kalan, yargılamalara dahil olmayan ya da başka suçlardan yargılanan suça karışan kişilerin de yargılanması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarlarda bulunmaya ve rahatsız etmeye devam edeceğim. Bu, bir pes ediş değil, hakikate ve meslek ve şahsi onuruma olan saygımın bir gereğidir."

Eryılmaz açıklamasının devamında, "Okuduğunuzu anlama sorunu yaşıyorsunuz sanırım. Davadan çekilmemiş nedenini yukarıda izah ettim. Nevzat Bahtiyar ile ilgisi yok. Nevzat katil değil bunu da bilin. Paylaşımı farklı yerlere çekmeyin." ifadelerini kullandı.

SAVCILIK NEVZAT BAHTİYAR KARARINI YARGITAY'A TAŞIMIŞTI

20 Mayıs'ta Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezaları oy çoğunluğa hukuka uygun görülmüştü. Kararda, mahkeme başkanı da gerekçelerini sıralayarak karara şerh koymuştu.

Kararın ardından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi savcısı, Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya ilişkin Yargıtay'a itirazda bulundu. Savcı, yaptığı itirazda, Bahtiyar hakkında 'İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme' suçundan ceza verilmesi gerekirken, oluşa uygun olmayan gerekçe ile 'Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu'ndan ceza verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti.

Savcılık, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu. Yargıtay Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunduğu temyiz başvurusunda, Bahtiyar'ın üzerine atılı suçlardan kurtulma amacıyla çelişkili ifade verdiği ifade edildi.

Temyiz dilekçesinde, "Sanık Nevzat Bahtiyar'ın olay yerinde Narin'in ağzından köpüklü su geldiğine dair beyanı, mağdurun o anda halen hayatta olduğunu ve yaşam mücadelesi verdiğini göstermektedir. Ancak sanık, herhangi bir yardımda bulunmamış, aksine cesedi çuvala koyarak derede saklamıştır" denildi.

"İDDİANAMEDE OLMAYAN SUÇTAN CEZA VERİLMEZ"

Savcılık, mahkemenin Bahtiyar'a iddianamede yer almayan bir suçtan ceza verdiğine dikkat çekti. Temyiz dilekçesinde, "İddianamede 'suç delillerini yok etme' suçuna dair hiçbir anlatım yoktur. Bu suçtan ceza verilebilmesi için yeni bir iddianame ile kamu davası açılması ve dosyanın birleştirilmesi gerekirdi. Bu usuli eksiklik yok sayılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Savcılık, tüm bu gerekçelerle Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bahtiyar hakkında verilen kararın bozulmasını ve sanığın diğer üç sanıkla birlikte müşterek fail olarak değerlendirilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.