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Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

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Narin Güran cinayetinde itirafçının kardeşi, ağabeyinin tehdit edildiğini söyleyerek "Bu cenazeyi götürmesem bu adam ailemi yok ederdi" dediğini anlattı. İtirafçının kardeşi ağabeyi için "Ağabeyimin paraya ihtiyacı yok ayda 300 binden fazla para kazanıyor, neye ihtiyacı olabilir?" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedini dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kardeşinden de dikkat çeken bir açıklama geldi.

"CESEDİ GÖRÜNCE KORKTUM"

Ağabeyiyle arasında geçen diyaloğu anlatan kardeşi, "Ben ağabeyime gerçek neyse söyle dedim. Ağabeyim ise bana, 'Ben yukarıdan geliyordum, muhtar bana selektör yaptı. Ben de durdum. Muhtar bana arabanda çuval var mı diye sordu. Ben de tarım işi için çuval ihtiyacı olduğunu düşündüm. Sonra cesedi görünce korktum, geri çektim kendimi. Muhtar sana 200 bin lira veriyorum dedi. Ben kabul etmedim. Aileni düşün, bu cenazeyi buradan götür dedi. Bu cenazeyi götürmesem bu adam ailemi yok ederdi' dedi" ifadelerine yer verdi.

"AYDA 300 BİNDEN FAZLA KAZANIYOR"

Açıklamasının devamında ağabeyinin paraya ihtiyacı olmadığını belirten kardeşi, "Karakola gittiğini ifade verdiğini söyledi ağabeyim. Ağabeyimin paraya ihtiyacı yok ayda 300 binden fazla para kazanıyor, neye ihtiyacı olabilir? Muhtarla aile gibiydik hele ki muhtar ve abim kardeş gibiydi. Ağabeyim cenazeyi dereye götürdüğü için suçludur" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (6)

Hakan Acar:

Bu köydekiler ne işler çeviriyor sorulması gereken sorulardan birisi bu, diğer bir soru da doğuda bu köylerden daha ne kadar var.

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hüseyin cesur:

bu itirafçı öldürdü kızı ve bence amcayida başka bir sebepten dinlendiği için işin icine çekmeye çalışıyor

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şahabettin Ayyıldız:

Lütfen bölge ayırımi yapmayalım insan olmayanın dini kıblesi kitabı vicdanı olmaz saymaya gerek yok lütfen

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Yavuz YILMAZ:

Kalp ritim cihazina baglayip sorgulansa,bence belli eder kendini

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Mustafa Kocak:

Ne iş yapıyormuş ki ayda 300 bin kazanıyormuş

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masteng aston:

Kumar ve pavyona harcamak icin bedava paraya hayir demez koylu.

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