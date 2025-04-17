Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı için karar verildi
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı
Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı

Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e '7 soru 7 cevapla' 505 PKK'lı yanıtı
Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız

Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali! AB ve Çin'e el uzattı

Napoli Yakınlarında Teleferik Kazası: 4 Ölü, 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Napoli yakınlarındaki Monte Faito Dağı'nda meydana gelen teleferik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kablosunun kopması sonucu düşen kabinlerden biri yere çakılırken, havada asılı kalan 16 yolcu kurtarıldı.

İtalya'nın güneyindeki Napoli yakınlarında meydana gelen teleferik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı.

İtalya'nın güneyindeki Napoli kentinin 45 kilometre güneydoğusunda yer alan Monte Faito Dağı'na yolcu taşıyan teleferiğin kabinlerinden biri kablosunun kopması sonucu yere çakıldı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı. Dağın eteğine yakın bir noktada havada asılı kalan başka bir kabindeki 16 yolcu, kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

İtalya'da daha öncede teleferik kazası yaşanmıştı

İtalya'da 2021'de Piedmont bölgesinde yer alan Stresa tatil beldesinden Mottarone Dağı'na yolcu taşıyan teleferik sisteminin dağın tepesine yakın bir noktada kablosunun kopması sonucu kabinlerden birinin ormanlık alana çakılması sonucu 14 kişi hayatını kaybetmişti. - NAPOLİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.