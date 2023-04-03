'Namusumu kirletti, namusumu temizledim' diye bağırıp kayınbiraderini vurdu

Şanlıurfa'da bir kadının kayınbiraderini sokak ortasında silahla vurarak öldürdüğü anın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yerdeki yaralıya son bir el daha ateş eden kadının "Namusumu kirletti, namusumu temizledim" diye bağırdığı görüldü. Eşi cezaevinde olan 3 çocuk annesi kadının kayınbiraderinin çektiği uygunsuz videolarını sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle öldürdüğü iddia edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde yaşanan olayda Hülya B. isimli kadın, kayınbiraderi Ferdi B.'yi (42) sokak ortasında silahla vurdu. Ağır yaralanan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"NAMUSUMU TEMİZLEDİM"

Yaşanan olayın cep telefonuyla çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yerde yatan yaralıya son bir el ateş eden kadının "Namusumu kirletti, namusumu temizledim" diye bağırdığı görüldü. Çevredeki vatandaşların ise yaşananları adeta film izler gibi izlediği görüldü.

UYGUNSUZ VİDEO İDDİASI

Eşi cezaevinde olan 3 çocuk annesi kadının kayınbiraderinin çektiği uygunsuz videolarını sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle öldürdüğü iddia edildi.