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Namaz kılmak için camiye giderken kurşunların hedefi oldu

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Gaziantep'te camiye abdest almaya giden bir kişi, silahla vurularak yaralandı. Neye uğradığını şaşıran adam olan bitene anlam veremezken olayın bir dükkan sahibi ile müşteri arasında çıkan kavgadan kaynaklandığını, talihsiz adamın yanlışlıkla vurulduğu belirlendi.

Gaziantep'te iş yeri ve müşteri arasında çıkan çatışmada camiye namaz kılmaya giden 30 yaşındaki Ahmed H. merminin hedefi oldu.

ALAKASININ OLMADIĞI OLAYDA SİLAHLA YARALANDI

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Mavikent Sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesinde bir iş yeri ve müşteri arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Namaz kılmak için camiye giderken kurşunların hedefi oldu

Mermilerin konuştuğu kavgada camiye abdest almaya giden 30 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmed H. vücuduna isabet eden mermi sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından şahsı hastaneye kaldırdı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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