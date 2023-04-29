Namaz kılarken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Kastamonu camide namaz kılarken kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu camide namaz kılarken kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu kent merkezi Nasrullah Kadı Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam namazı için camiye giden Süleyman Şaşmaz, namaz kıldığı sırada fenalaştı. Durumu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Camiye gelen sağlık ekipleri tarafından kalp krizi geçirdiği görülen Süleyman Şaşmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şaşmaz'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. - KASTAMONU