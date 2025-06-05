Nallıhan'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Nallıhan'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir evde çıkan yangın, evin tamamen kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir evde yangın çıktı. Ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Nallıhan'ın Belenalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa T.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Bir süre sonra söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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