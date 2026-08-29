Haberler

Nallıhan'da zincirleme kaza: Tır 2 otomobile çarptı

Nallıhan'da zincirleme kaza: Tır 2 otomobile çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir tırın 2 otomobile çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir tırın 2 otomobile çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 16.00'da Nallıhan-Ankara D-140 karayolunun ilçe girişinde, bir kafe işletmesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir tır henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada yaralıların bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar'daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan'ın ölüm sebebi ortaya çıktı

Ünlü yazarın ölümündeki sır perdesi aralandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu

Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Tam 14 bin video

Bir ilçe diken üstünde! 14 bin gizli kamera kaydı var

Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi

Bir dönem sona erdi! Ehliyet sınavlarında devrim gibi yenilik

Başakşehir'den Lemina için açıklama

Başkan canlı yayında açıkladı: Galatasaray'dan transfer
Güzellik merkezinde gizli kamera ile kaydettikleri 14 bin özel görüntüyü satan 2 şüpheli tutuklandı

Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında hesap vakti
Tunus'ta aşırı sıcaklar can alıyor: Doktorlar olağanüstü hal çağrısı yaptı

Dünyanın en sıcak 2. kentinde hastaneler doldu, ölü sayısı artıyor
Beşiktaş'ın rakibi Bayer Leverkusen'i üçlediler

Beşiktaş'ın rakibine büyük şok! 59 milyon Euro'luk takıma kaybettiler