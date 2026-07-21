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Nallıhan'da tarla yangını

Nallıhan'da tarla yangını
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Ankara'nın Nallıhan ilçesi Eymir Mahallesi'nde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında geniş tarım arazisi zarar gördü.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir tarlada çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Eymir Mahallesi'nde bir tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile ilgili kurumlara bağlı ekipler sevk edildi. Alevlerin çevredeki tarım arazilerine sıçramaması için yoğun çaba harcayan ekipler, yangını kontrol altına almak için uzun süre çalışma yürüttü. Yangında geniş bir tarım arazisi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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