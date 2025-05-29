Nallıhan'da Sağanak Sele Dönüştü, Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur, sele neden oldu. Sarıyar Mahallesi'nde vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler de güçlükle ilerledi. Sel anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Sarıyar Mahallesi'nde akşam saatlerinde bastıran yağmur sele neden oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler de güçlükle ilerledi. Hayatı adeta felç eden sel anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa