Nallıhan'da Sağanak Sele Dönüştü, Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Sarıyar Mahallesi'nde akşam saatlerinde bastıran yağmur sele neden oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler de güçlükle ilerledi. Hayatı adeta felç eden sel anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA