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Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında sular durulmuyor

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Gazeteci Nagehan Alçı, boşandığı eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suçlamalarda bulundu. Alçı, eski eşinin kendisine 1.5 yıldır nafaka ödemediğini söyleyerek canlı yayında isyan etti.

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın 13 yıllık evliliği, iki yıl önce boşanmayla sonuçlandı. Alçı, Kütahyalı'nın kendisine şiddet uyguladığını da öne sürdü.

Gazeteci Alçı, katıldığı TV100'deki programdaKütahyalı'nın kendisine 1.5 yıldır nafaka ödemediğini belirterek hukuki sürecin işlemesini beklediğini söyledi.

"1 LİRA NAFAKA ALAMIYORUM"

Alçı, "Bir buçuk yıldır bir kadın olarak ben niye nafaka alamıyorum çocuklarıma, 1 lira alamıyorum çocuklarım için. Bu ülkede hukuk devleti varsa ben neden mağdurum?" dedi.

ALÇI FİZİKSEL ŞİDDET İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Daha önce de gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında konuşan Alçı, Kütahyalı'nın fiziksel şiddet uyguladığını, eve polis çağırmak zorunda kaldığını ve kazandığı parayı elinden aldığını iddia etmişti. Ayrıca, eski eşinin nafaka ödemediğini ve birçok kişiyle hacizlik durumda olduğunu öne sürdü.

Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında sular durulmuyor
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRedkit Düldül:

hukuk devleti diye konuşmuş ! hukuk devleti olsa idi s3n çoktan içeride olman lazımdı

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Haber Yorumlarıbagıran adam:

Rok la nasıl evlendin be abla

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Haber YorumlarıVeysel N:

bu nagehanı ciddiye almamak lazım aşırı derecede miğdemi bulandırıyor

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