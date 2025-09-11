Nadine Menendez, Yolsuzluk Davasında 4,5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Eski ABD Senatörü Bob Menendez'in eşi Nadine Menendez, kocasının işlediği suçlarda rolü olduğu iddiasıyla yargılandığı yolsuzluk ve rüşvet davasında suçlu bulunmasının ardından 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye karşıtlığı ile bilinen ve yolsuzluk ile rüşvet nedeniyle 11 yıl hapis cezasına çarptırılan eski ABD Senatörü Bob Menendez'in eşi Nadine Menendez, kocasının işlediği suçlarda rolü olduğu gerekçesiyle açılan dava kapsamında geçtiğimiz nisan ayında Manhattan Federal Mahkemesi tarafından suçlu bulunmasının ardından cezası belli oldu. ABD Bölge Yargıcı Sidney Stein, 58 yaşındaki Nadine Menendez'i 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"O itaatkar bir eşti"

Savcılar, Nadine Menendez'in bu komploda kritik bir rol oynadığını öne sürerek, Stein'dan ona en az 7 yıl hapis cezası vermesini talep etmişti. Avukatları ise, müvekkillerinin kocasının talimatıyla hareket ettiğini savunarak, 1 yıldan biraz fazla bir hapis cezasının uygun olduğunu belirtmişti. Nadine Menendez'in avukatları, 22 Ağustos'ta mahkemeye sundukları dilekçede, "Nadine seçilmiş bir politikacı, toplumunun önde gelen bir üyesi veya bir iş kadını değildi; o itaatkar bir eşti" ifadelerini kullanmıştı.

Nadine Menendez, rüşvet, dürüst hizmet dolandırıcılığı ve kamu görevlisinin yabancı bir ajan gibi hareket etmesi için komplo kurmak dahil kendisine yöneltilen 15 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

Bob Menendez 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Eski Demokrat ABD Senatörü Bob Menendez, yetkisini New Jersey'den birkaç iş adamı ve Mısır hükümetine yardım etmek için kötüye kullanmakla suçlanmıştı. Menendez'in söz konusu faaliyetler karşılığında altın külçeler, nakit para ve lüks araba dahil maddi kazanç elde ettiği iddia edilmişti. Bu kapsamda açılan yolsuzluk ve rüşvet davasında yargılanan Menendez, soruşturmalara yönelik baskı kurarak adaleti engellemek ve yabancı ülke adına faaliyetlerde bulunmak dahil 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. Gelişmelerin ardından Senato'daki görevinden istifa eden Menendez, mahkeme tarafından 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Menendez, yabancı ajan olarak faaliyet gösterdiği için suçlu bulunan ilk ABD senatörü olmuştu.

Nadine Menendez'in yargılaması ertelenmişti

Nadine Menendez'in ise rüşvet ile elde edilen yasa dışı paranın kontrolünde ve Mısırlı yetkililerden gelen taleplerin Bob Menendez'e iletilmesinde rol aldığı iddia edilmişti. Kocası Bob Menendez ile birlikte hakim karşısına çıkarılması planlanan Nadine Menendez'in yargılaması, kanser tedavisi görmesi nedeniyle ertelenmişti. - NEW YORK