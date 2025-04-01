Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2,719'a yükseldi

Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 719'a yükseldi.

Myanmar'da Cuma günü meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ülkedeki askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 719'a yükseldiği, yaralı sayısının 4 bin 521 olduğu belirtildi. Açıklamada, en az 441 kişinin ise hala kayıp olduğu aktarıldı. Depremde can kayıplarının artabileceği ve can kaybının 3 bini aşmasının beklendiği ifade edildi.

Myanmar merkezli depremin hissedildiği Tayland'ın başkenti Bangkok'da çöken inşaat halindeki 33 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları kapsamında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 21'e yükseldi. Enkaz altından en 70 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Myanmar yönetimi, 28 Mart'ta meydana gelen depremlerdeki can kayıpları nedeniyle 6 Nisan'a kadar bir haftalık ulusal yas ilan etmişti. - NAYPYİDAW