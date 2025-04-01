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Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2,719'a yükseldi

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Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2,719'a yükseldi. Enkaz altında hala kayıp olan 441 kişi bulunmaktadır. Tayland'da da bir inşaat kazasında can kaybı artmaktadır.

Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 719'a yükseldi.

Myanmar'da Cuma günü meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ülkedeki askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 719'a yükseldiği, yaralı sayısının 4 bin 521 olduğu belirtildi. Açıklamada, en az 441 kişinin ise hala kayıp olduğu aktarıldı. Depremde can kayıplarının artabileceği ve can kaybının 3 bini aşmasının beklendiği ifade edildi.

Myanmar merkezli depremin hissedildiği Tayland'ın başkenti Bangkok'da çöken inşaat halindeki 33 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları kapsamında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 21'e yükseldi. Enkaz altından en 70 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Myanmar yönetimi, 28 Mart'ta meydana gelen depremlerdeki can kayıpları nedeniyle 6 Nisan'a kadar bir haftalık ulusal yas ilan etmişti. - NAYPYİDAW

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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