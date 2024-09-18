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Myanmar'da Yagi Tayfunu'nun yol açtığı felakette can kaybı 268'e yükseldi

Myanmar'da Yagi Tayfunu'nun yol açtığı felakette can kaybı 268'e yükseldi
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Myanmar'da Yagi Tayfunu'nun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 268'e ulaştı, 88 kişi kayıp. Hükümet, hayatını kaybedenlerin yakınlarına maddi destek sağlayacağını açıkladı.

Myanmar'da etkili olan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi.

Asya'yı bu yıl vuran en güçlü tayfun olan Yagi'nin beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor. Devlet İdare Konseyinden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e yükseldiği, 88 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi. Naypyidaw, Kayah, Kayin, Bago, Magway, Mandalay, Shan ve Ayeyarwady dahil olmak üzere birçok noktada yolların, köprülerin, evlerin, iş yerlerinin ve okulların hasar gördüğü aktarıldı. Hükümetin hayatını kaybedenlerin yakınlarına maddi destek sağlayacağı, selden etkilenen bölgelerdeki hasarın düzeyine göre daha fazla yardım verileceğini ifade edildi. - NAYPYİDAW

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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