Haberler

Myanmar'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güneydoğu Asya'da bulunan Myanmar'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Yenangyaung kentinin 95 kilometre batısında, 63 kilometre derinlikte gerçekleşti. Şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmiyor.

Myanmar'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Magway Bölgesi'nde yer alan Yenangyaung kentinin 95 kilometre batısında yaklaşık 63 kilometre derinlikte gerçekleştiğini aktardı.

Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi. - NAYPYİDAW

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zincir restorandan tost yedi, hafıza kaybı yaşadı

Zincir restorandan tost yedi, hafıza kaybı yaşadı
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak

Avrupa ülkesinde devrim niteliğinde "sosyal medya" adımı
Zincir restorandan tost yedi, hafıza kaybı yaşadı

Zincir restorandan tost yedi, hafıza kaybı yaşadı
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu

Galatasaray'dan transfer etti
Acun Ilıcalı'nın maç sırasında yaptığı hareket İngiltere'de gündem oldu

Maç sırasında yaptığı hareket İngiltere'de gündem oldu