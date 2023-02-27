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Müzikholde başlayan tartışma, otogarda kurşunlarla son buldu

3. Sayfa Haberleri

Müzikholde başlayan tartışma, otogarda kurşunlarla son buldu

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu'da bulunan bir müzikholde tartışan iki grubun buradaki sözlü tartışması, Çerkezköy Otogarı'na taşınıp silahlı saldırıya dönüştü.

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu'da bulunan bir müzikholde tartışan iki grubun buradaki sözlü tartışması, Çerkezköy Otogarı'na taşınıp silahlı saldırıya dönüştü.

İddiaya göre, Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki bir müzikholde iki grup tartışırken; İstanbul'a gitmek için Tekirdağ Çerkezköy Otogarı'na gelen bir kişi, sabah otobüs beklediği sırada sabaha karşı 05.00 sularında iddiaya göre müzikholde tartıştığı kişiler tarafından kurşunlandı. Olayın ardından kaçan zanlılarla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken polis, Çerkezköy Otogarı'ndaki iki grup arasında çıkan kavganın silahlı saldırı ile bir bağının olup olmadığını tespit etti. Otogardaki yazıhanelerden elde edilen güvenlik kameralarından kimliği belirlenen saldırganın yakalanması için çok yönlü soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçavuşlu Çerkezköy İstanbul 3. Sayfa Haberler

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