Tadilat nedeniyle çıkan tartışmada alçı ustasını vuran müteahhit tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde müteahhit E.Ş., kiraya verdiği iş yerinde tadilat yapan alçı ustasını silahla yaralayarak tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde kiraya verdiği iş yerinde yapılan tadilat nedeniyle çıkan tartışmada alçı ustasını silahla yaralayan müteahhit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi Bornova Caddesi ile 645 Sokak kesişiminde bulunan bir binanın dükkan kısmında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müteahhit E.Ş. (46), kiraya verdiği dükkanda tadilat yapan alçı ustası E.C.'yi (47) kolonlara müdahale edildiği gerekçesiyle uyardı. Taraflar arasında, "deprem riski" ve tadilat işlemleri nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ş., tabancayla E.C.'ye ateş etti.

Silahlı saldırıda E.C., sağ diz altından 3, sol diz altından ise 1 olmak üzere toplam 4 yerinden vurularak yaralandı. Şüpheli E.Ş., olay yerinde kendisine ait araçla birlikte kaçarken Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından suç aletiyle yakalandı.

Yaralı alçı ustası hastanede tedavi altına alınırken, gözaltına alınan müteahhit Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen işlemlerin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.Ş., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Müteahhit E.Ş. verdiği ifadede, "Binayı ben yapmıştım. Binanın altındaki dükkan da bana ait. Dükkanı kiralayan usta getirmiş tadilat yaptırıyordu. Deprem riskine karşı alçı ustasını kirişlere müdahale etmemesi ve çivi çakmaması konusunda uyardım. Aramızda tartışma kavgaya dönüştü" dedi. - SAMSUN

