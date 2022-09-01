Müşterilerin korkulu rüyası marketçi, hastaneye yatırıldı

Elazığ'da dükkanına alışveriş yapmak için gelen vatandaşları bıçaklayan marketçi, çevredeki esnafın durumu şikayet etmesi üzerine asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı. Vatandaşları bıçaklama anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, marketçi ise ailesinin isteği üzerine Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.

Elazığ'da merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşanan olayda market işletmecisi U.M., dükkana alışveriş yapmak için gelen vatandaşları bıçakladığı ağızdan ağıza dolaştı.

VATANDAŞLARI BIÇAKLAMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Bıçaklanma olayının sürekli olmasından rahatsız olan çevre esnafı durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Market sahibinin alışveriş için markete gelen vatandaşları bıçaklama anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİNE YATIRILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.M., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüpheli şahıs ifadesinde, müşterilere kendisine küfür etmesi nedeni ile saldırdığını savundu. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen market işletmecisi U.M.'nin, ailesinin isteği üzerine Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.