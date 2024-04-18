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Müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalındı, 4'ü banka personeli, 8 şüpheli tutuklandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021 yılından Nisan 2024'e kadar müşterilerin hesaplarından parça parça toplam 205 milyon lirayı tanıdığı kişilere aktaran 4'ü banka personeli, 8 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Denizbank şubesinde, müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalınmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şube müdürü Rahşan Eylem Bulut, müdür yardımcısı Utku Erdem ve 2 banka personelinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, tutuklandı.

SEÇİL ERZAN VAKASI SONRASI DENETİMLER ARTTI

Futbol dünyasının ünlü isimlerinin adının karıştığı dolandırıcılık olayı ile gündeme gelen Denizbank yönetimi, bütün şubeleri üzerinde denetim ve incelemelerini artırdı. Genel müdürlük uzmanları tarafından yapılan incelemeler sırasında bankanın Side Şube Müdür Yardımcısı Utku Erdem'in hesabında olağan dışı hareketlilik tespit edilince müfettiş görevlendirildi. Banka müfettişleri, nisan ayı başında şubeye gelerek soruşturma gerçekleştirdi.

250 MİLYON LİRA BUHAR OLDU

Müfettişlerin yaptığı inceleme ve soruşturma sonucunda Utku Erdem'in, 2021 yılından Nisan 2024'e kadar müşterilerin hesaplarından parça parça toplam 205 milyon lirayı tanıdığı kişilere aktardığı tespit edildi. Bu kişilerin daha sonra paraları, yeniden Utku Erdem'in hesabına gönderdiği belirlendi.

BANKA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bankanın, suç duyurusunda bulunması sonrası Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ekibi, şube müdürü Rahşan Eylem Bulut, müdür yardımcısı Utku Erdem ve 2 banka personeli ile Utku Erdem'in yakın arkadaşı olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi, 6 Nisan'da gözaltına aldı.

KRİPTO PARA BORSASINDA KAYBETMİŞ

Şüphelilerden Utku Erdem ifadesinde; 2021 yılından bu yana müşterilerin hesabından fark edilmeyecek şekilde paraları alıp, arkadaşlarına gönderdiğini, daha sonra bu paraların kendi hesabına geri geldiğini, toplanan paraları yurt dışında sanal bahis sitelerinde ve kripto para borsalarında kaybettiğini söylediği öğrenildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, 8 Nisan'da adliyeye sevk edildi. İfadeleri sonrası şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya Banka Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

haksız mıyım:

kesin cehp ye oy veriyordur. kesin...

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Serkan Aslan:

Bence yanılıyor sun senin gibi Makarnacı lar onlar eminim emin

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haksız mıyım:

makarnacıları denizbankta müdür yapmazlar. bunu sen de biliyorsun

yanıt26
yanıt98
haksız mıyım:

Bunun canını nasıl yaktıysam bu haberin altına böyle saçmalamış... :))) Bunlar daha başlangıç sizin kabusunuz olacağım troller.;)

yanıt34
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