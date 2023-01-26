Müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyede

Zonguldak'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri merkez ilçe ve Kozlu ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince," Çocuklara karşı işlenen müstehcenlik suçu" ve "Şiddet içeren, hayvanlar, ölü insan bedeni veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin müstehcenlik suçu" çerçevesinde paylaşım yaptığı tespit edilen S.A, A.K, N.O, M.K, H.K, İ.Ş ve A.Ö isimli şahıslara eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Operasyonda dijital materyallerine el konulan şahıslardan A.K, H.K, A.Ö isimli şahıslar ifadesi alınıp serbest bırakılırken S.A, N.O, M.K, İ.Ş, isimli şahıslar dijital materyallerinde tespit edilen görüntülere istinaden Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.A, N.O, M.K, İ.Ş isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK