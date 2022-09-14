Müstakil evin terası çıkan yangında küle döndü

Antalya'da müstakil evin terasında çıkan yangında her şey küle dönerken, içeride bulunan Kur'an-ı Kerim'in sadece dış nüshaları zarar gördü.

Antalya'da müstakil evin terasında çıkan yangında her şey küle dönerken, içeride bulunan Kur'an-ı Kerim'in sadece dış nüshaları zarar gördü.

Yangın; öğle saatlerinde Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3453 sokak üzerinde bulunan müstakil evin teras katında çıktı. Teras kattan dumanların çıktığını gören mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Panik yaşayan vatandaşlar ise kendisini sokağa attı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa surede kontrol altına alınarak söndürüldü.

"Ev yandı kutsal kitabımızın yanmaması bizi şaşırttı"

Öte yandan, yangın esnasında teras katın içerisinde bulunan her şey küle dönerken Kur'an-ı Kerim'in ise sadece dış nüshaları zarar gördü. Kur'an-ı Kerim'i yanan alandan alarak koruma altına alan Süleyman Kaplan, "Yangın çıkmış. Neden çıktığını belli değil. Ben söndürme çalışmasından sonra içeri girdim. Kur'an-ı Kerim içeride duruyordu. Alarak çıkardım. Cana gelmesin. Sadece dış nüshaları yanmış, biz de koruma altına aldık. Ev yandı kutsal kitabımızın yanmaması bizi şaşırttı. Evin yanması önemli değil cana gelmesin" dedi.

Yangının çıkış nedeni polis ve itfaiye ekipleri tarafından hazırlanan rapor sonrasında netlik kazanacak. - ANTALYA