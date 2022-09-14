Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müstakil evin terası çıkan yangında küle döndü

3. Sayfa Haberleri

Müstakil evin terası çıkan yangında küle döndü

Antalya'da müstakil evin terasında çıkan yangında her şey küle dönerken, içeride bulunan Kur'an-ı Kerim'in sadece dış nüshaları zarar gördü.

Antalya'da müstakil evin terasında çıkan yangında her şey küle dönerken, içeride bulunan Kur'an-ı Kerim'in sadece dış nüshaları zarar gördü.

Yangın; öğle saatlerinde Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3453 sokak üzerinde bulunan müstakil evin teras katında çıktı. Teras kattan dumanların çıktığını gören mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Panik yaşayan vatandaşlar ise kendisini sokağa attı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa surede kontrol altına alınarak söndürüldü.

"Ev yandı kutsal kitabımızın yanmaması bizi şaşırttı"

Öte yandan, yangın esnasında teras katın içerisinde bulunan her şey küle dönerken Kur'an-ı Kerim'in ise sadece dış nüshaları zarar gördü. Kur'an-ı Kerim'i yanan alandan alarak koruma altına alan Süleyman Kaplan, "Yangın çıkmış. Neden çıktığını belli değil. Ben söndürme çalışmasından sonra içeri girdim. Kur'an-ı Kerim içeride duruyordu. Alarak çıkardım. Cana gelmesin. Sadece dış nüshaları yanmış, biz de koruma altına aldık. Ev yandı kutsal kitabımızın yanmaması bizi şaşırttı. Evin yanması önemli değil cana gelmesin" dedi.

Yangının çıkış nedeni polis ve itfaiye ekipleri tarafından hazırlanan rapor sonrasında netlik kazanacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Antalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title