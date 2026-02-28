Haberler

Mustafakemalpaşa'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mustafakemalpaşa'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza, karanlıkta meydana geldiği için diğer araçlar da yer alan şahsı fark edemedi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Mustafakemalpaşa-Balıkesir karayolu Güllüce mevkiinde, taş fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balıkesir istikametine seyir halinde olan 16 EE 822 plakalı araç sürücüsü, karanlıkta bir kişiye çarptığını ya da bir yayanın araca temas ettiğini fark ederek yolun sağında durdu. Sürücü, yerde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gördü. Bu sırada aynı yönde ilerleyen bazı araçların, karanlık nedeniyle yerde yatan şahsı fark edemediği ve üzerinden geçtiği iddia edildi. Talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından cenaze, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti

Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti

Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi binanın yakınlarına düştü

Dünyanın en yüksek yapısı da hedef alındı
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

İran'a saldırı sonrası Netanyahu'dan yeni açıklama