Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuya hırsız girdi, 2,5 milyonluk altın çalındı

3. Sayfa Haberleri

Büyükçekmece'de sanatçı Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcu dükkanı kimliği belirsiz şahıslar tarafından soyuldu. Yaklaşık iki buçuk milyonluk altın çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Büyükçekmece'de kimliği belirsiz 4 şahıs, başarılı sanatçı Mustafa Ceceli'nin ailesine ait olan kuyumcu dükkanına girdi. Kapalı olan dükkan kapısını levye ile açan şüpheliler, dakikalar içinde tezgahta bulunan altınları çalarak kayıplara karıştı.

İKİ BUÇUK MİLYON LİRALIK ALTIN ÇALDILAR

Alarm sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay sonrası ihbar üzerine kuyumcuya polis ekipleri sevk edilirken yaklaşık iki buçuk milyon liralık altın çalındığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, dükkana gelerek çalışma yaparken emniyet güçlerinin hırsızlık ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Ailesi milyonlarca liralık zarar uğrayan Mustafa Ceceli'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuya hırsız girdi, 2,5 milyonluk altın çalındı

Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuya hırsız girdi, 2,5 milyonluk altın çalındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Ceceli Büyükçekmece 3. Sayfa Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title