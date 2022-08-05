Müslüme'nin arkasında kimse yok! Aile şikayetçi olmadı, babaannenin ifadesi duruşmaya damga vurdu

Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dedesi Hasan Yağal'ın yargılanmasına başlandı. Hakim karşısına çıkan Hasan Yağal, DNA raporunda Müslüme'nin babası olduğunun tespit edilmesi hakkında "Raporu bilemem, gelinim ile cinsel ilişkim olmadı" diyerek kendini savundu. Mahkemede söz verilen aile üyeleri ise dede Yağal'dan şikayetçi olmadı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Tutuklu sanık Hasan Yağal, Silifke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan getirildi. Hakkında 'Kendini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, cinsel amaçla cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma suçuna azmettirme' suçlarından iddianame hazırlanan Yağal'ın Silifke Adliyesi'ne girişinde geniş güvenlik önlemi alındı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

'Suçluyu kayırma' suçundan tutuksuz yargılanan anne Selvi, babaanne Ayşe Yağal ile ağabey O.Y. de duruşmaya katıldı. Baba Mehmet, ağabeyler K., H. ile abla A.Y. de duruşmada hazır bulundu. Öte yandan mahkeme heyeti, Müslüme'nin bulunduğu sırada çekilen ceset fotoğraflarını ekrana yansıtıp, sanık ve tanıkların ifadelerini vicdanlarına seslenerek vermelerini istedi. Duruşmada aile bireyleri tanık olarak dinlendi. Sanık dede Hasan Yağal ile anne Selvi Yağal, babaanne Ayşe ile ağabey O.Y., haklarındaki tüm suçlamaları reddetti. Anne Selvi Yağal, duruşmada Müslüme'nin ölümüyle ilgili kimseden şikayetçi olmadığını söyledi.

BABAANNE: EŞİME GÜVENİYORUM

Baba Mehmet Yağal da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak Ayşe Yağal'ın ifadesi alındı. Ayşe Yağal, Müslüme'nin kaybolduğunu eşine kendisinin söylediğini, eşinin de böylece haberinin olduğunu ve traktörle aramaya çıktığını kaydetti. Ayşe Yağal, Hasan Yağal'ın gelinine tecavüz iddiasına yönelik ise "Selvi bizim öz yeğenimiz. Ben eşime güveniyorum. O öyle bir şey yapmaz. Benim eşim suçsuz" dedi.

"KAYINPEDERİMİN SUÇU YOK"

Ayşe Yağal'ın ardından ağabey O.Y.'nin ifadesine geçildi. O.Y., ifadesinde Müslüme'nin kaybolmasına yönelik herhangi bir bilgisinin olmadığını kaydetti. Daha sonra anne Selvi Yağal'ın ifadesi alındı. Selvi Yağal, ifadesinde kayınpederi Hasan Yağal'dan şikayetçi olmadığını kaydetti. Yağal, "Kayınpederimin suçu yok. Bana tecavüz etmedi. Cenab-ı Allah bana hesap sorar, bana bir şey yapmadı" dedi.

"KABUL ETMİYORUM"

Bunun üzerine mahkeme heyeti, çocuğun babasının DNA raporlarında dedesi olduğunun ortaya çıktığını hatırlatınca Selvi Yağal, "Kabul etmiyorum, öyle bir şey olmadı. Müslüme olayından dolayı kimseden şikayetçi değilim" diye konuştu.

DEDE YAĞAL: HER YERDE ARADIK

Dede Hasan Yağal, olay günü küçükbaşlarla birlikte eşi Ayşe ve torunu Müslüme ile çadıra geldiklerini belirterek, "Yemek yedik, sonrasında torunum Kerim ile ben hayvan otlatmaya gittim. Ben alt yoldan gittim, Kerim de üst yoldan gitti. Müslüme'yi en son saat 14.30 gibi çadırdan çıkarken görmüştüm. Hayvan otlatmaktan geldim. Çocuklar ağlıyordu, O.Y., Müslüme'nin kaybolduğunu söyleyince traktöre binip, asfalta doğru gittim. Gittiğim yerde Ayşe ve Selvi'yi görünce onlar da bulamadıklarını söyleyince jandarmaya haber verdik. Her yerde aradık bulamadık" dedi.

"HER GÖRDÜĞÜMDE YÜZÜNDEN ÖPERİM"

Müslüme'nin bulunduğu yere kendi başına gitmiş olabileceğini öne süren Hasan Yağal, "Çocuk bu, kendi başına gider. Her gördüğümde Müslüme'yi yüzünden öperim. 9 gün sonra boynundan DNA çıkması normal. Bundan cinsel bir eylem olduğu çıkmaz. O benim torunum, bu konu söz konusu bile olamaz" diye konuştu.

"GELİNİM İLE CİNSEL İLİŞKİM OLMADI"

Mahkeme heyeti, Hasan Yağal'a Müslüme'nin ablası diğer torunu A.Y.'nin kendi çocuğu olup, olmadığı konusunda soru sordu. Yağal ifadesinde, "O benim torunum, raporu bilemem. Belki akrabalıktandır. Gelinim Selvi ile bir cinsel ilişkim olmadı" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dede Hasan Yağal'ın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.