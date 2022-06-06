Musluk hortumu ile itfaiyeye destek verdi - Haberler

Musluk hortumu ile itfaiyeye destek verdi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu, mahalle sakinlerinin musluk hortumu ile itfaiye erlerine destek vermesi dikkat çekti

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde müstakil evin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu, mahalle sakinlerinin musluk hortumları ile itfaiye erlerine destek vermesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre yangın Şarkışla ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesinde müstakil bir konutun odunluğunda çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine itfaiyeden yardım istendi. Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek yangının eve sıçramasını önledi. İtfaiye ekiplerinin yangın hortumları ile yangına tazyikli su sıktığı esnada mahalle sakinlerinin musluk hortumlarıyla itfaiye erlerine destek vermedi dikkat çekti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.