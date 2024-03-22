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Muş Varto'da Seçim Görevlilerine Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

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Muş'un Varto ilçesinde seçimlerde sandık başında görev yapacaklara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Varto Kültür Merkezi konferans salonunda verilen seminere, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ilçe merkezi ve köylerde görev yapacak sandık başkanları ve diğer görevliler ile İlçe Seçim Kurulu Müdürü Hamza Dik katıldı. Katılımcılara seçim günü yapılması gerekenleri anlatan İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakime Neslihan Yenilmez, uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verdi. Yenilmez, "31 Mart 2024 seçimlerinde başkan ve üye olarak seçilmiş bulunmaktasınız. Sorunsuz bir seçim yaşanmasını istiyorum. Burada seçim günü ne yapılması gerektiğini tamamen anlatıyoruz. Kurallara uygun bir şekilde sorun yaşanmadan bir seçimin gerçekleşmesini istiyorum. Hepinize şimdiden başarılar dilerim" dedi.

Slayt gösterimi eşliğinde bilgilerin verildiği seminer, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Varto Muş 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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