Üye Girişi
Haberler

Muş Valiliği: Muş'ta bir kediye işkence iddiası doğru değil

Güncelleme:
Abone Ol

Muş Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinde paylaşılan görüntülerin Muş'ta kayıt altına alınmadığını açıkladı.

Muş Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinde " Muş'ta bir kediye işkence edildiği" yönünde paylaşılan görüntülerin Muş'ta kayıt altına alınmadığını açıkladı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "11 Ocak 2024 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden ' Muş'ta bir kediye işkence edildiği' yönünde paylaşılan video üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Söz konusu görüntüler Muş Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ilgili birimlerce araştırılmış ve bahse konu görüntülerin Muş ilimizde kayıt altına alınmadığı tespit edilmiştir. İlgili birimlerimizin çalışmaları devam etmektedir" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muş Valiliği Muş Hayvan Hakları 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title