Muş'ta zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi
Muş cezaevi yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç çarpıştı. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu. Kazanın ardından güvenlik önlemleri alındı ve trafik kontrollü sağlandı.
Muş'ta cezaevi yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, cezaevi yolunda seyir halinde olan 4 araç, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yolda güvenlik önlemleri alınırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı