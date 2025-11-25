Muş'ta Yol Verme Kavgasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Muş'ta yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Kale Mahallesi'nde 2 gün önce gece saatlerinde meydana geldi. Yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada E.B.Y. (20) tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Umut Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MUŞ