Muş'ta Yangın Söndürme Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Muş'ta Hastane Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, Orman Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme aracı ile bir otomobil çarpıştı. Olayda 2 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.

Muş'ta Hastane Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında Orman Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme aracı ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
