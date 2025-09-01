Muş'ta Yangın Söndürme Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Muş'ta Hastane Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, Orman Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme aracı ile bir otomobil çarpıştı. Olayda 2 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.
Muş'ta Orman Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Muş'ta Hastane Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında Orman Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme aracı ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa