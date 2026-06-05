Haberler

Muş'ta 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş'ta jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Bulanık ilçesinde "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs 05 Haziran 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan şahıs, 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Putin, Zelenski'ye kapıları kapadı: Görüşmenin bir anlamı yok

Zelenski'nin ateşkesi görüşme çağrısına kapıları kapadı
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

Daha 25 yaşındaydı! Diri diri yandı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı