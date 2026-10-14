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Muş'ta uyuşturucu suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs tutuklandı

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Muş'ta uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. 12 Ekim'de gözaltına alınan şahıs, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Muş'ta uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Muş'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın 12 Ekim tarihinde gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahsın tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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