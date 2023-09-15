Muş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 40,77 Gram Sentetik Bonzai Ele Geçirildi

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, Sütlüce Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 40,77 gram sentetik bonzai maddesi ele geçirildi.

Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40,77 gram sentetik bonzai maddesi ele geçirildi.

Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Sütlüce Mahallesi'nde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 40,77 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım düzeneği (kova) ele geçirilmiştir" denildi. - MUŞ