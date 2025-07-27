Muş'ta Trafik Kazası: 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Muş'ta Trafik Kazası: 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Muş-Bitlis karayolunda yolun karşısına geçerken motosikletin çarpması sonucu yola savrulan 70 yaşındaki bir adam, üstünden geçen iki otomobilin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'ta yolun karşısına geçerken motosikletin çarpması ile yola savrulan 70 yaşındaki şahıs, iki otomobilin daha çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Muş- Bitlis karayolu Karaağaç beldesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Karaağaç beldesi nüfusuna kayıtlı 70 yaşındaki şahsa bir motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adamın üzerinden kısa süre sonra aynı istikamette ilerleyen iki araç geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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