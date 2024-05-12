Üye Girişi
Haberler

Muş'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ferit Kondu (42) idaresindeki 01 ZL 765 plakalı araç ile karşı yönden gelen Yaşar Havuz yönetimindeki 53 DE 049 plakalı araç, Varto-Erzurum Karayolu Güzelkent yol ayrımı mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Tarlaya savrularak hurdaya dönen araçlardaki sürücüler Ferit Kondu, Yaşar Havuz ile Eyyüp Arme, Teyfik Arme ve Veysel Mert Arme yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sevk edilen ambulanslarla Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerden Ferit Kondu (42) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Varto Muş Ölüm Soruşturma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title