Muş'ta Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Muş'ta Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Tır sürücüsü olay yerinden kaçtı ancak kısa süre sonra yakalandı.

Muş'un Varto ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Onpınar mevkiinde, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen bir tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri, yaralıyı araçtan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı şahıs, ambulansla Bingöl Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan tırsürücüsü, kısa süre sonra Varto ilçe merkezinde güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinden Simon Banza sürprizi! Portekiz basını duyurdu

Süper Lig devi, Trabzonspor'la yıldızlaşan Banza'yı transfer ediyor
Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha: Eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik

Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha! Hasar çok büyük
Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti

Kene ısırığı can aldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Ünlü ismin annelik sevinci hüzne döndü! Bebeği yoğun bakımda
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Ailesi, Marmaris depreminde ölen Afra'nın son anlarını anlattı

Ailesi, Marmaris depreminde ölen Afra'nın son anlarını anlattı
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.