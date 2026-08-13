Haberler

Muş'ta ters yöne giren sürücüye 10 bin TL ceza

Muş'ta ters yöne giren sürücüye 10 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş’ta tek yönlü yolda ters istikamette seyrederek trafiği tehlikeye düşüren sürücü, bir ambulansın kamerasına takıldı.

Muş'ta tek yönlü yolda ters istikamette seyrederek trafiği tehlikeye düşüren sürücü, bir ambulansın kamerasına takıldı. Jandarma ekipleri, kimliği tespit edilen sürücüye 10 bin TL idari para cezası uyguladı.

Muş-Varto Devlet Kara Yolu'nda sabahın erken saatlerinde bir araç ters yönde ilerlerken, 112 Acil Sağlık ekiplerinin dikkati sayesinde kaza önlendi.

Edinilen bilgilere göre, Muş-Varto kara yolunda seyir eden Muş 112 Ambulans ekibi, karşı yönden kendi şeritlerinde gelen bir araçla karşılaştı. A.K.'nin (37) 44 LT 942 plakalı araçla tek yönlü yolda ters istikamette ilerlediğini ve muhtemel bir kazaya davetiye çıkardığını fark eden sağlık personeli, durumu yetkililere bildirdi. Tehlikeli anlar ambulansın araç içi kamerası tarafından anbean kayda alınırken, yapılan ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri harekete geçti. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücü A.K.'yı kısa sürede tespit etti. Jandarma ekiplerince sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-h maddesi uyarınca "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmesi" suçundan 10 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı

İYİ Parti'den istifa eden vekilin yeni adresi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti Heyeti'nden açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak

CHP'li vekil taciz iddiasıyla tekme tokat dövüldü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: AK Parti'nin rakibi yine AK Parti'dir

"Muhalefet koltuk kapmaca oynuyor, AK Parti'nin rakibi AK Parti'dir"
Fenerbahçe'de ayrılık! Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
Dünya devinden Osimhen hamlesi! Galatasaray ile görüşmeler yapılıyor

Son dakika! Galatasaray Osimhen'i mi satıyor?

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede