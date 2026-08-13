Muş'ta ters yöne giren sürücüye 10 bin TL ceza

Muş'ta tek yönlü yolda ters istikamette seyrederek trafiği tehlikeye düşüren sürücü, bir ambulansın kamerasına takıldı. Jandarma ekipleri, kimliği tespit edilen sürücüye 10 bin TL idari para cezası uyguladı.

Muş-Varto Devlet Kara Yolu'nda sabahın erken saatlerinde bir araç ters yönde ilerlerken, 112 Acil Sağlık ekiplerinin dikkati sayesinde kaza önlendi.

Edinilen bilgilere göre, Muş-Varto kara yolunda seyir eden Muş 112 Ambulans ekibi, karşı yönden kendi şeritlerinde gelen bir araçla karşılaştı. A.K.'nin (37) 44 LT 942 plakalı araçla tek yönlü yolda ters istikamette ilerlediğini ve muhtemel bir kazaya davetiye çıkardığını fark eden sağlık personeli, durumu yetkililere bildirdi. Tehlikeli anlar ambulansın araç içi kamerası tarafından anbean kayda alınırken, yapılan ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri harekete geçti. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücü A.K.'yı kısa sürede tespit etti. Jandarma ekiplerince sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-h maddesi uyarınca "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmesi" suçundan 10 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı