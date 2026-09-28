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Muş'ta tandır yakılırken çıkan odunluk yangını elektrik direğine sıçradı

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Muş'ta tandır yakılırken çıkan odunluk yangını elektrik direğine sıçradı
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Muş Sanayi Sitesi karşısındaki müstakil evin tandır bulunan odunluğunda, tandır yakıldığı sırada alevlerin odunlara sıçramasıyla yangın çıktı. Odunluğu saran alevler yakındaki elektrik direğine de sıçradı; itfaiye ekiplerince söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Muş'ta müstakil bir evin içinde tandır da bulunan odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Muş Sanayi Sitesi karşısında bulunan müstakil bir evin odunluk bölümünde tandır yakıldığı sırada alevlerin odunlara sıçraması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede odunluğu saran alevler, yakınındaki elektrik direğine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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