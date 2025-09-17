Haberler

Muş'ta Su Kuyusuna Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

Muş'ta Su Kuyusuna Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Tekyol köyünde oyun oynarken su kuyusuna düşen 2 yaşındaki E.Z.Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Uzun süren kalp masajının ardından çocuk hastaneye kaldırıldı.

Muş'un Tekyol köyünde su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Muş'un Tekyol köyünde 2 yaşındaki E.Z.Ö. isimli çocuk, oyun oynadığı sırada su kuyusuna düşerek yaklaşık 10 dakika boyunca mahsur kaldı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine kuyudan çıkarılan çocuk için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, uzun süre kalp masajı uygulayarak küçük çocuğu hayata döndürdü. Küçük çocuk ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ali Koç'un Ahmet Metin Genç'e öfkesi dinmiyor: AK Parti bir şey yapmak zorunda

Ali Koç, Erdoğan'a çağrıda bulundu: Bir şey yapmak zorundasınız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam'da tarihi zirve! MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi

MİT Başkanı Kalın'dan Şara'ya net mesaj: Türkiye olarak biz hazırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.