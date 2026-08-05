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Varto'da Silah ve Tarihi Eser Operasyonu

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Muş’un Varto ilçesinde jandarma ekiplerince 2 şüphelinin evine düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar, mühimmat ve tarihi eser niteliğinde 4 sikke ele geçirildi.

Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekiplerince 2 şüphelinin evine düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar, mühimmat ve tarihi eser niteliğinde 4 sikke ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçu kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Varto ilçesinde 2 şüphelinin ikametinde adli arama gerçekleştirildi. Aramalarda 2 adet tüfek, 1 adet av tüfeği, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 3 adet av tüfeği şarjörü, 48 adet 7.62 milimetre çapında fişek, 26 adet av tüfeği fişeği, 1 adet harbi ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 4 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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