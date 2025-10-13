Haberler

Muş'ta Sara Nöbeti Geçiren Sürücü ATM'ye Çarptı

Muş'ta Sara Nöbeti Geçiren Sürücü ATM'ye Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta direksiyon başında sara nöbeti geçiren sürücü, otomobiliyle bir ATM'ye çarptı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş'ta direksiyon başında sara nöbeti geçiren sürücü, otomobiliyle ATM'ye çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta ve ATM'de maddi hasar meydana geldi.

Olay, İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken sara nöbeti geçiren sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Kontrolden çıkan araç, özel bir bankaya ait ATM'ye çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen genç kıza yaptıklarına bakın

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen genç kıza yaptıklarına bakın
Aras Bulut İynemli'den dudak uçuklatan yatırım

Ünlü oyuncunun servetini nereye harcadığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.