Muş'ta park halindeki tırda yangın

Muş'ta park halindeki bir tırın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle dorsesine sıçramadan söndürüldü.

Muş'un 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi'nde park halinde bulunan bir tırda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, 16 BJN 721 plakalı tırın motor kısmında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin tırın dorsesine sıçramasını önledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın nedeniyle tırda maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ