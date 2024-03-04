Muş'ta Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

Muş'un Korkut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Korkut-Altınova yolu üzerinde meydana geldi. İlçeden Altınova beldesi istikametine giden otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kullanılamaz hale gelen otomobildeki 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ