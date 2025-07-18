Muş'ta Otomobil İneğe Çarptı: 1 Yaralı

Muş'ta Otomobil İneğe Çarptı: 1 Yaralı
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Muş'ta bir otomobil, yola çıkan ineğe çarpması sonucu bir kişi yaralandı ve inek telef oldu. Olayın meydana geldiği yer Suvaran köyü yakınlarıdır. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Muş'ta otomobilin çarptığı inek telef olurken 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Suvaran köyü yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir kişi yaralanırken, büyükbaş hayvan olay yerinde telef oldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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