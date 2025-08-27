Muş'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Muş'ta otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni ve sürücülerin kimlikleri henüz belirlenmedi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
