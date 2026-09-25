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Muş'ta okul servis araçları jandarma tarafından denetlendi, sürücüler bilgilendirildi

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Muş'ta okul servis araçları jandarma tarafından denetlendi, sürücüler bilgilendirildi
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Muş'ta jandarma trafik timleri okul servis araçlarını denetledi. Denetimde araçların yönetmelik ve Karayolları Trafik Kanunu'na uygunluğu, muayene, sigorta, ekipman ve sürücü belgeleri kontrol edildi; sürücüler ve öğrenciler trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Muş'ta jandarma trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirilirken, sürücüler ve öğrenciler trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından okul servis araçları denetlendi. Denetimlerde servis araçlarının Okul Servis Araçları Yönetmeliği ve Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine uygunluğu kontrol edildi. Araçların periyodik muayene, zorunlu mali sorumluluk sigortası ve fenni yeterlilik durumları incelendi. Ekipler tarafından ayrıca servis araçlarında "Okul Taşıtı" yazısı, dur levhası, emniyet kemeri, ilk yardım çantası, yangın söndürücü ve koltuk sensörü veya ikaz sistemlerinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Sürücülerin SRC belgesi, psikoteknik raporu ve sürücü belgesi sınıfının uygunluğu ile araçların kapasite aşımı yapıp yapmadığı da denetlendi. Öğrencilerin emniyet kemeri kullanımı ve araçlara güvenli şekilde iniş-biniş kurallarına uyup uymadıkları konusunda da bilgilendirme yapan ekipler, okul servislerinde güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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