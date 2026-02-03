Haberler

Muş'ta okul çevrelerinde güvenlik uygulaması

Güncelleme:
Muş genelinde okul ve çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı denetim ve güvenlik uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalar eğitim-öğretim dönemi boyunca sürecek.

Muş'ta okul ve okul çevrelerinde mevcut asayiş ve huzur ortamının korunması, çocukların her türlü olumsuz etkiden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim ortamının sağlanması amacıyla Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş kapsamlı denetim ve güvenlik uygulaması yapıldı. Ekipler tarafından yürütülen uygulama kapsamında okul çevreleri, servis güzergahları ile öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda kontroller gerçekleştirildi. Denetimlerde, çocukların suça sürüklenmelerinin ve suç mağduru olmalarının önlenmesi, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korunmalarına yönelik güvenlik tedbirleri titizlikle uygulandı. Kamu düzeninin korunması ve çocukların güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla alınan emniyet tedbirlerinin eğitim-öğretim dönemi boyunca kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - MUŞ

