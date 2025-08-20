Muş'ta Trafik Kazasında İki Kişi Yaralandı
Muş'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda gerçekleşti. Motosiklette bulunan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Muş'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa