Muş'ta Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
Muş'un Hasköy ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Muş'un Hasköy ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde meydana gelen kazada, henüz sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa